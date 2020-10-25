В Уфе у каждого пятого горожанина выявили антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу выявлены почти у каждого пятого пациента в Уфе (20,2%). К таким данным пришли эксперты проекта «Мониторинг. Инвитро».
Из 7044 человек, обследованных на наличие антител класса G (IgG), ) говорящие о формировании иммунного ответа, положительные данные были получены в 20,2% случаев.
Наличие антител в организме человека свидетельствует о том, что он уже перенес заражение инфекцией. Во Всемирной организации здравоохранения неоднократно замечали, что на сегодняшний день нет доказательств того, что такие люди не заразятся коронавирусом повторно.
На сегодняшний день, по данным Минздрава Башкирии, в башкирском регионе выявили 10 247 случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19, за последние сутки диагноз подтвердился у 80 пациентов. За время пандемии в регионе зарегистрировано 50 смертельных случаев.