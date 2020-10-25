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В Уфе у каждого пятого горожанина выявили антитела к коронавирусу

В Уфе у каждого пятого горожанина выявили антитела к коронавирусу

Уфа | 25 окт 2020 | 18:52

Антитела к коронавирусу выявлены почти у каждого пятого пациента в Уфе (20,2%). К таким данным пришли эксперты проекта «Мониторинг. Инвитро».

Из 7044 человек, обследованных на наличие антител класса G (IgG), ) говорящие о формировании иммунного ответа, положительные данные были получены в 20,2% случаев.



Наличие антител в организме человека свидетельствует о том, что он уже перенес заражение инфекцией. Во Всемирной организации здравоохранения неоднократно замечали, что на сегодняшний день нет доказательств того, что такие люди не заразятся коронавирусом повторно.

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На сегодняшний день, по данным Минздрава Башкирии, в башкирском регионе выявили 10 247 случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19, за последние сутки диагноз подтвердился у 80 пациентов. За время пандемии в регионе зарегистрировано 50 смертельных случаев.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии зафиксирован антирекорд по количеству заболевших внебольничной пневмонией.

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Источник: sterlegrad.ru

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