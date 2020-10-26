Минздрав Башкирии предложил приостановить диспансеризацию на три недели
| 26 окт 2020 | 10:23
Сегодня, 26 октября, в правительстве Башкирии состоялось традиционное оперативное совещание, которое вернулось к режиму видеоконференции. Встречу Глава республики начал с обсуждения сложившейся ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции. Радий Хабиров отметил, что на минувшей неделе прошла встреча с минздравом РФ и заседание оперативного штаба. О том, что происходит в регионе, рассказал глава республиканского ведомства Максим Забелин.
На 9 часов 26 октября в Башкирии зарегистрировано 10330 случаев инфицирования COVID-19. Прирост за сутки составил 83. В госпиталях продолжают лечение 189 человек, из них 160 в среднетяжелом и тяжелом состояниях. За неделю выписались более 800 пациентов. Число жертв COVID-19 достигло 50. В связи с происходящим Максим Забелин предложил приостановить плановую диспансеризацию на 14-21 день.