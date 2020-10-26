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Минздрав Башкирии предложил приостановить диспансеризацию на три недели

Минздрав Башкирии предложил приостановить диспансеризацию на три недели

| 26 окт 2020 | 10:23

Сегодня, 26 октября, в правительстве Башкирии состоялось традиционное оперативное совещание, которое вернулось к режиму видеоконференции. Встречу Глава республики начал с обсуждения сложившейся ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции. Радий Хабиров отметил, что на минувшей неделе прошла встреча с минздравом РФ и заседание оперативного штаба. О том, что происходит в регионе, рассказал глава республиканского ведомства Максим Забелин.



На 9 часов 26 октября в Башкирии зарегистрировано 10330 случаев инфицирования COVID-19. Прирост за сутки составил 83. В госпиталях продолжают лечение 189 человек, из них 160 в среднетяжелом и тяжелом состояниях. За неделю выписались более 800 пациентов. Число жертв COVID-19 достигло 50. В связи с происходящим Максим Забелин предложил приостановить плановую диспансеризацию на 14-21 день.

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— Давайте примем такое решение. Профосмотры – это важное дело, но сейчас у нас большая часть врачей отвлечена на коронавирус. Пусть главы муниципалитетов сами посмотрят. Давайте 3 недели возьмем – до 16 ноября, а там будем смотреть. С этим понятно. Коечный фонд надо увеличивать. Есть прогнозы, что нам ноябрь-декабрь с этим жить. — отметил Радий Хабиров. 
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Источник: proural.info

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