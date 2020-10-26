В Башкирии хронических больных могут посадить на полную изоляцию
| 26 окт 2020 | 10:28
Хронических больных могут посадить на полную изоляцию в Башкирии, так как они наиболее тяжело болеют и чаще всего умирают от коронавируса. Такую возможность допустил глава республики Радий Хабиров 26 октября на оперативном совещании в правительстве региона.
«У нас перечень таких больных есть. Мы можем их на полную изоляцию посадить, обязательную. С осуществлением контроля», - сказал Хабиров.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сказал, что этот вопрос уже отрабатывается. В частности, проводится медицинская консультация по телефону таких людей.