В Башкирии хронических больных могут посадить на полную изоляцию

| 26 окт 2020 | 10:28

Хронических больных могут посадить на полную изоляцию в Башкирии, так как они наиболее тяжело болеют и чаще всего умирают от коронавируса. Такую возможность допустил глава республики Радий Хабиров 26 октября на оперативном совещании в правительстве региона.







«У нас перечень таких больных есть. Мы можем их на полную изоляцию посадить, обязательную. С осуществлением контроля», - сказал Хабиров.



Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сказал, что этот вопрос уже отрабатывается. В частности, проводится медицинская консультация по телефону таких людей.

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