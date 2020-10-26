В Башкирии коечный фонд свободен на 32 процента

| 26 окт 2020 | 10:35

Доля свободного коечного фонда на сегодня составляет 32%, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.







В стационарах республики развернуто 4680 коек, из них занято 3800.



«Необходимое оборудование для оказания медицинской помощи имеется в полном объеме, - отрапортовал чиновник. – Запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты обеспечен на шесть-семь недель вперед».

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Напомним, в республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом. По данным на 26 октября в регионе за все время заболели более 10,3 тыс. человек. В регионе продолжается формирование резервного коечного фонда. В декабре в Стерлитамаке начнет работать новый ковид-госпиталь.