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В Минздраве Башкирии рассказали, как можно узнать о состоянии родственников с диагнозом ковид

В Минздраве Башкирии рассказали, как можно узнать о состоянии родственников с диагнозом ковид

Коронавирус в Башкирии | 27 окт 2020 | 11:06

Сегодня, 27 октября, в Государственном собрании – Курултае РБ прошел круглый стол, посвященный вопросам охраны здоровья граждан. В рамках онлайн-встречи с большим докладом выступил министр здравоохранения Максим Забелин, после – отвечал на вопросы депутатов. Один из них касался информирования родственников о состоянии здоровья пациентов COVID-госпиталей. Депутат Алексей Нилов заявил, что некоторые жители Башкирии не знают ни об уходе за близкими, ни о проводимой терапии.



Министр здравоохранения Максим Забелин с таким утверждением не согласился. Во-первых, пациенты имеют право пользоваться телефонами, а, значит, могут рассказать о своем здоровье и лечении сами. Пользоваться мобильными запрещено только в отделении интенсивной терапии и реанимации. Во-вторых, для всего остального есть отлаженная система оповещения.

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— Система оповещения и предоставления медицинской информации по состоянию тех, кто находится на лечении, полностью отработана. К сожалению, в устной форме по телефону про каждого пациента мы рассказать не можем. По телефону можно представиться и депутатом, и товарищем Забелиным. У нас есть закон о защите персональных данных. Есть часы приема и общения с врачами в каждом инфекционном госпитале. Если пациент не против, — пояснил Максим Забелин. — Имеет место небольшая спекуляция информацией. Иногда люди хотят получить информацию о родственниках, которые ею не хотят делиться.
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Источник: proural.info

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