В Минздраве Башкирии рассказали, как можно узнать о состоянии родственников с диагнозом ковид
Коронавирус в Башкирии | 27 окт 2020 | 11:06
Сегодня, 27 октября, в Государственном собрании – Курултае РБ прошел круглый стол, посвященный вопросам охраны здоровья граждан. В рамках онлайн-встречи с большим докладом выступил министр здравоохранения Максим Забелин, после – отвечал на вопросы депутатов. Один из них касался информирования родственников о состоянии здоровья пациентов COVID-госпиталей. Депутат Алексей Нилов заявил, что некоторые жители Башкирии не знают ни об уходе за близкими, ни о проводимой терапии.
Министр здравоохранения Максим Забелин с таким утверждением не согласился. Во-первых, пациенты имеют право пользоваться телефонами, а, значит, могут рассказать о своем здоровье и лечении сами. Пользоваться мобильными запрещено только в отделении интенсивной терапии и реанимации. Во-вторых, для всего остального есть отлаженная система оповещения.