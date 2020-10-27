Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим

| 27 окт 2020 | 12:13

В России вводится всеобщий масочный режим. Об этом сообщается в постановлении Роспотребнадзора.







«Лицам, находящимся на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси на парковках, в лифтах», — говорится в постановлении. Оно вступает в силу 28 октября.



Документ также предписывает усилить дезинфекцию в транспорте и других местах массового пребывания людей. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует не проводить развлекательных мероприятий и приостановить работу общепита с 23:00 до 06:00.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram