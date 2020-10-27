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Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим

| 27 окт 2020 | 12:13

В России вводится всеобщий масочный режим. Об этом сообщается в постановлении Роспотребнадзора.



«Лицам, находящимся на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси на парковках, в лифтах», — говорится в постановлении. Оно вступает в силу 28 октября.

Документ также предписывает усилить дезинфекцию в транспорте и других местах массового пребывания людей. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует не проводить развлекательных мероприятий и приостановить работу общепита с 23:00 до 06:00.

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Источник: ura.news

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