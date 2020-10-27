В Минздраве Башкирии назвали причину нехватки ртутных градусников в аптеках

| 27 окт 2020 | 15:30

Сегодня, 27 октября, в министерстве здравоохранения состоялся брифинг по коронавирусу. В пресс-конференции приняли участие: глава ведомства Максим Забелин, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева.







В ходе встречи они ответили на часто задаваемые вопросы. Оказалось жители Башкирии обеспокоены тем, что в аптеках нет ртутных градусников. Максим Забелин объяснил, что происходит.

— По ситуации с ртутными градусниками хочу высказать четкую позицию. Согласно Минаматской конвенции, более 90 государств мира откажутся от применения ртути к 2020 году. Россия присоединилась к этому решению еще в 2014 году. В мире полностью откажутся от применения ртути, — пояснил Максим Забелин. — В связи с этим ртутные градусники отгружаются по остатку. В Башфармации они действительно отсутствуют. У нас есть электронные градусники.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay.com