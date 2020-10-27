За сутки внебольничной пневмонией в Башкирии заболели 249 человек

| 27 окт 2020 | 15:45

В Башкирии вновь зафиксирован резкий рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. По их данным, за минувшие сутки соответствующий диагноз был поставлен 249 пациентам.







Отмечается, что более 260 человек сумели побороть болезнь и были выписаны из больниц с выздоровлением.



Пресс-служба ведомства:



- Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 249. Выписанных пациентов с пневмонией - 267.

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