В Уфе началось строительство нового здания поликлиники для городской больницы №9
Уфа | 27 окт 2020 | 15:55
Отмечается, что новое медучреждение будет состоять из трёх основных блоков: взрослого (400 посещений в смену), детского (350 посещений) и женской консультации (150 посещений).
Для каждого из блоков предусмотрят отдельный вход. В центральной части здания разместят кабинеты с рентгенодиагностическим аппаратом, маммографом и компьютерной томографией (КТ). В состав этого отделения также войдут комната просмотра и печати снимков, ординаторская, помещение инженеров и среднего персонала, санузел, кладовые запасных частей, чистого белья и предметов уборки. В здании будут также предусмотрены несколько лифтовых кабин для посетителей и работников взрослой и детской поликлиники.
Новую поликлинику планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2022 года.