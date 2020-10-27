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В Уфе началось строительство нового здания поликлиники для городской больницы №9

В Уфе началось строительство нового здания поликлиники для городской больницы №9

Уфа | 27 окт 2020 | 15:55

Отмечается, что новое медучреждение будет состоять из трёх основных блоков: взрослого (400 посещений в смену), детского (350 посещений) и женской консультации (150 посещений).



Для каждого из блоков предусмотрят отдельный вход. В центральной части здания разместят кабинеты с рентгенодиагностическим аппаратом, маммографом и компьютерной томографией (КТ). В состав этого отделения также войдут комната просмотра и печати снимков, ординаторская, помещение инженеров и среднего персонала, санузел, кладовые запасных частей, чистого белья и предметов уборки. В здании будут также предусмотрены несколько лифтовых кабин для посетителей и работников взрослой и детской поликлиники.

Новую поликлинику планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2022 года.

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Напомним, в Башкирии в это же время идёт строительство нового ковид-госпиталя.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Минздрав РБ

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