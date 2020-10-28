В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 86 человек: данные за 28 октября

Коронавирус в Башкирии | 28 окт 2020 | 12:07

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальную информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в регионе. На 11 часов 28 октября в Башкирии 10501 подтвержденный случай COVID-19. Суточный прирост побил очередной рекорд – 86 человек.







Выздоровели за время пандемии 9487 жителей республики. За сутки вылечился 61 пациент. Остаются в госпиталях 195 больных, еще 768 граждан с легкой формой заболевания изолируются дома. Также за минувшие сутки зарегистрирован еще один летальный случай. Количество жертв COVID-19 достигло показателя 51.



Ранее сообщалось о том, что Радий Хабиров, поправками в указ, ввел новые ограничения связанные с коронавирусом.





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