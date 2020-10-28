Врач ковид-госпиталя Глеб Глебов рассказал, почему при лечении коронавируса необходимо принимать антикоагулянты

Коронавирус в Башкирии | 28 окт 2020 | 16:11

Уфимский врач Глеб Глебов, работающий с ковидными пациентами, стал быстро набирать популярность в соцсетях. Напомним, ранее он рассказывал, как лечить коронавирус.







По словам доктора, начальные стадии заболевания легко перепутать с ОРВИ. Также он объяснил, в каких случаях обязаны госпитализировать пациентов. Жители республики задают вопросы о коронавирусе прямо на его странице. По словам молодого человека, сейчас большинство людей интересует, почему при лечении ковида используются антикоагулянты (лекарственные препараты, снижающие активность свертывающей системы крови и препятствующие чрезмерному образованию тромбов – прим.ред.).









— Новый коронавирус поражает, как оказалось, в основном два вида клеток – эпителиальные (дыхательных путей) и эндотелиальные (стенок сосудов). Ковид тяжелого течения – это, по сути, микроангиопатия, при которой повреждаются стенки мелких кровеносных сосудов и происходят мелкие кровоизлияния во множестве органов. При болезнях сердца имеются изменения сосудистой стенки, что облегчает реализацию подобного сценария. Антикоагулянты мы обязательно назначаем всем пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением ковид. Их прием действительно уменьшает риск развития тромбоэмболических осложнений (закупорка кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования – прим.ред.), который у пациентов с ковид существенно повышен. В стационаре препаратами выбора являются прямые антикоагулянты, — сообщил Глеб Глебов. — Не нужно путать с препаратами, которые влияют на белки крови, препятствуют образование тромбов, и медикаментами, действие которых направлено на препятствие склеиванию тромбоцитов между собой! Все лечение должно происходить только по назначению лечащего врача!

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: социальные сети