В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 85 человек: данные за 29 октября

Коронавирус в Башкирии | 29 окт 2020 | 11:56

По данным на 11 часов 29 октября в регионе насчитывается 10586 случаев коронавирусной инфекции. За сутки вирус был выявлен у 85 человек.







Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения Башкортостана. Всего с момента начала пандемии в республики выздоровели 9555 граждан. Количество выписанных за минувшие сутки составило 68 человек.

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979 пациентов продолжают лечение. В постоянном наблюдении врачей нуждаются 209 граждан. Большинство инфицированных – 770 пациентов – легко переносят болезнь и остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. К сожалению, в минувшие сутки был зарегистрирован еще один летальный исход от коронавируса. Количество погибших в республике составило 52 человека.