Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии от коронавируса умер молодой житель Уфы

В Башкирии от коронавируса умер молодой житель Уфы

В Башкирии от коронавируса умер молодой житель Уфы

Коронавирус в Башкирии | 29 окт 2020 | 15:10

В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось до 52 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Данный показатель увеличился на один пункт по сравнению с минувшими сутками.



Скончавшимся пациентам является житель Уфы. Мужчина страдал серьезными сопутствующими заболеваниями. На момент смерти ему было всего 42 года. 

Пресс-служба Минздрава РБ:

- У уфимца, кроме коронавируса, были диагностированы еще такие болезни, как варикозное расширение вен нижних конечностей, сердечно лёгочная недостаточность, инфаркт миокарда.
В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 85 человек: данные за 29 октября

Читайте также:

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 85 человек: данные за 29 октября
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии суточная заболеваемость пневмонией побила очередной антирекорд.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: