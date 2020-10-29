В Башкирии от коронавируса умер молодой житель Уфы
Коронавирус в Башкирии | 29 окт 2020 | 15:10
В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось до 52 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Данный показатель увеличился на один пункт по сравнению с минувшими сутками.
Скончавшимся пациентам является житель Уфы. Мужчина страдал серьезными сопутствующими заболеваниями. На момент смерти ему было всего 42 года.
Пресс-служба Минздрава РБ:
- У уфимца, кроме коронавируса, были диагностированы еще такие болезни, как варикозное расширение вен нижних конечностей, сердечно лёгочная недостаточность, инфаркт миокарда.побила очередной антирекорд.
Источник:
bash.news
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