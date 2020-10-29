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В Минздраве Башкирии рассказали, в каких городах и районах больше всего зараженных коронавирусом

В Минздраве Башкирии рассказали, в каких городах и районах больше всего зараженных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 29 окт 2020 | 16:56

В Башкирии за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 85 местных жителей. В республиканском Минздраве рассказали, в каких районах больше всего зараженных.



Так, 24 человека заразились в столице республики. В Салавате коронавирусом заболели 15 человек. Положительные тесты на коронавирус получили восемь жителей Мелеузовского района. Еще семеро человек заразились в Белебеевском районе. Шестеро заболевших зарегистрировано в Стерлитамаке. На одного меньше в городе Октябрьский.

Трое человек подхватили коронавирус в Дюртюлинском районе, по два заболевших в Аскинском и Туймазинском районах, а также в городе Кумертау. А остальных районах республики зарегистрировано по одному новому случаю заболевания ковидом.

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Напомним, сейчас в стационарах республики находятся 209 человек с подтвержденным диагнозом. Из них в тяжелом состоянии находятся 10 человек, двое на ИВЛ. В домашних условиях лечатся 770 человек. Из них выписаны с выздоровлением за минувшие сутки всего 68 человек.

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Источник: mkset.ru

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