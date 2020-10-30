Студенты Башкирского медуниверситета намерены поднять бунт за то, что их отправляют на работу в больницы

| 30 окт 2020 | 12:33

Студенты Башкирского медицинского университета не согласны с тем, что их отправляют работать в больницы. Об этом сообщило издание UFA1 сегодня, 30 октября.







— При этом они также должны присутствовать на онлайн и практических занятиях, а также для тех, кто учится на платной основе, продолжать оплачивать полную стоимость обучения, — рассказал собеседник издания.



В группе студентов «ВКонтакте» наблюдается волна негодования.



— Выйдут ли наши студенты и ординаторы на бунт против данной практики? Если да, то нужно собраться и действовать всем вместе, — сообщает анонимный пользователь.



Пользователь Аслан Галимов также выразил свое негодование по поводу того, что профсоюз студентов не встал на сторону их защиты.

— Профсоюз обучающихся БГМУ, или по-простому шарашкина контора. Основополагающей идей любого профсоюза является защита прав студентов, в данном случае и их интересов. На деле мы видим защиту преступных интересов исключительно руководства, всяческое потакание любым прихотям и просьбам. Ещё хватает совести отписываться в комментариях. Грустно и стыдно, стыдно и грустно, — рассказал Галимов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vuzopedia.ru