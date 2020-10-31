В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 90 человек: данные за 31 октября

Коронавирус в Башкирии | 31 окт 2020 | 12:59

Очередной заметный прирост больных коронавирусом за последние сутки зарегистрирован в Башкирии.



Обновленные федеральные данные свидетельствуют о 90 новых случаев заражения коронавирусом. С учетом новых данных в республике общее число заболевших достигло 10 768 человек. На 30 октября 960 пациентов получает лечение либо в стационарных условиях, либо амбулаторно.







За весь период было выписано 9 755 человек, из которых 86 – завершили лечение и выписаны домой в течение последних суток. Погибли с начала пандемии 53 человека. В их числе – один зарегистрированный факт смерти за сутки.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии ректор БГМУ назвал коронавирус санитаром, включающим людей в естественный отбор





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