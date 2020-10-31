Минздрав России изменил время приема больных в поликлиниках

| 31 окт 2020 | 13:24

Министерство здравоохранения РФ своим приказом установило нормы приема пациентов врачами. В список попали пять специалистов, каждому из них на осмотр и назначение больному выделено от 20 до 35 минут.







В приказе установлено, что инфекционист должен уделить пациенту на амбулаторном приеме 20 минут, онколог — 23 минуты, пульмонолог и хирург — по 26 минут, фтизиатр — 35 минут, сообщает «Российская газета». При этом на профилактический прием у фтизиатра отводится 80—90% указанного времени, у других специалистов — 60—70%.



В Минздраве отмечают, что при необходимости врач имеет право превысить указанное время при осмотре больного. Нормативы же нужны для того, чтобы решить вопросы планирования и финансовой составляющей работы медучреждений.



Ранее сообщалось, что в Башкирии ректор БГМУ назвал коронавирус санитаром, включающим людей в естественный отбор.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram