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Минздрав России изменил время приема больных в поликлиниках

Минздрав России изменил время приема больных в поликлиниках

| 31 окт 2020 | 13:24

Министерство здравоохранения РФ своим приказом установило нормы приема пациентов врачами. В список попали пять специалистов, каждому из них на осмотр и назначение больному выделено от 20 до 35 минут.



В приказе установлено, что инфекционист должен уделить пациенту на амбулаторном приеме 20 минут, онколог — 23 минуты, пульмонолог и хирург — по 26 минут, фтизиатр — 35 минут, сообщает «Российская газета». При этом на профилактический прием у фтизиатра отводится 80—90% указанного времени, у других специалистов — 60—70%.

В Минздраве отмечают, что при необходимости врач имеет право превысить указанное время при осмотре больного. Нормативы же нужны для того, чтобы решить вопросы планирования и финансовой составляющей работы медучреждений.


Ранее сообщалось, что в Башкирии ректор БГМУ назвал коронавирус санитаром, включающим людей в естественный отбор.

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Источник: ura.news

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