В Башкирии 736 человек с коронавирусом лечатся дома

В Башкирии 736 человек с подтвержденным коронавирусом проходят лечение амбулаторно, поскольку переносят болезнь в легкой форме. Остальные 224 — лечатся в стационарах республики.
Известно, что за минувшие сутки 90 человек заразились COVID-19, теперь общее число достигло 10 768 человек. Об этом сообщили в администрации главы республики сегодня, 31 октября. Число умерших также возросло и составило 53 человека за все время пандемии.
— Выздоровели 9755 человек, 110 — за последние сутки, — уточнили в администрации.