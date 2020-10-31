В Башкирии 736 человек с коронавирусом лечатся дома

Коронавирус в Башкирии | 31 окт 2020 | 13:33

В Башкирии 736 человек с подтвержденным коронавирусом проходят лечение амбулаторно, поскольку переносят болезнь в легкой форме. Остальные 224 — лечатся в стационарах республики.



Известно, что за минувшие сутки 90 человек заразились COVID-19, теперь общее число достигло 10 768 человек. Об этом сообщили в администрации главы республики сегодня, 31 октября. Число умерших также возросло и составило 53 человека за все время пандемии.







— Выздоровели 9755 человек, 110 — за последние сутки, — уточнили в администрации.



Напомним, что сегодня в Уфе простились с мэром города Ульфатом Мустафиным, который скончался от мучительных осложнений после перенесенного ковида.





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