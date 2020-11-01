Врач ковид-госпиталя в Уфе Глеб Глебов рассказал, как не нужно лечить коронавирусную инфекцию
Уфа | 01 ноя 2020 | 11:08
Врач Глеб Глебов, который с начала пандемии работает в COVID-госпитале в Зубово, рассказал о том, какие препараты могут помочь в лечении COVID-19, а какие только сильнее навредят. Он прокомментировал распространенные в Сети советы и перечислил таблетки, от которых течение болезни может осложниться.
— При появлении температуры свыше 38,2–38,5 рекомендуется снижать ее парацетамолом! Не рекомендуются «Ибупрофен», «Аспирин», «Вольтарен», «Диклофенак», «Нурофен Лонг», «Нурофен экспресс», «Терафлекс адванс», «Бруфика Плюс», так как эти препараты могут сделать организм еще более восприимчивым к коронавирусной инфекции, — сообщил Глебов. — Мы должны помнить, что при подтвержденной коронавирусной инфекции температура может повышаться вследствие «цитокинового шторма», и его мы снимаем с помощью специализированных препаратов, которые могут использоваться только в клинике, под наблюдением специалистов, в том числе и гормональной терапией («Дексаметазон») вплоть до пульсотерапии.
Врач отметил, что прием любых лекарственных иммуномодуляторов при течении болезни может как раз вызвать «цитокиновый шторм».
Цитокиновый шторм — выработка большого количества медиаторов воспаления, которые приводят к активации иммунных клеток и высвобождению последними новой порции медиаторов вследствие наличия неконтролируемой положительной обратной связи между этими процессами. Порочный круг вызывает разрушение тканей очага воспаления, одновременно реакция распространяется на соседние ткани и по мере развития приобретает системный характер, охватывая весь организм в целом.
Ранее Глеб Глебов рассказал, почему при лечении коронавируса необходимо принимать антикоагулянты. Кроме того в Башкирии ректор БГМУ назвал коронавирус санитаром, включающим людей в естественный отбор