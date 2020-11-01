Врач ковид-госпиталя в Уфе Глеб Глебов рассказал, как не нужно лечить коронавирусную инфекцию

Уфа | 01 ноя 2020 | 11:08

Врач Глеб Глебов, который с начала пандемии работает в COVID-госпитале в Зубово, рассказал о том, какие препараты могут помочь в лечении COVID-19, а какие только сильнее навредят. Он прокомментировал распространенные в Сети советы и перечислил таблетки, от которых течение болезни может осложниться.







— При появлении температуры свыше 38,2–38,5 рекомендуется снижать ее парацетамолом! Не рекомендуются «Ибупрофен», «Аспирин», «Вольтарен», «Диклофенак», «Нурофен Лонг», «Нурофен экспресс», «Терафлекс адванс», «Бруфика Плюс», так как эти препараты могут сделать организм еще более восприимчивым к коронавирусной инфекции, — сообщил Глебов. — Мы должны помнить, что при подтвержденной коронавирусной инфекции температура может повышаться вследствие «цитокинового шторма», и его мы снимаем с помощью специализированных препаратов, которые могут использоваться только в клинике, под наблюдением специалистов, в том числе и гормональной терапией («Дексаметазон») вплоть до пульсотерапии.



Врач отметил, что прием любых лекарственных иммуномодуляторов при течении болезни может как раз вызвать «цитокиновый шторм».



Цитокиновый шторм — выработка большого количества медиаторов воспаления, которые приводят к активации иммунных клеток и высвобождению последними новой порции медиаторов вследствие наличия неконтролируемой положительной обратной связи между этими процессами. Порочный круг вызывает разрушение тканей очага воспаления, одновременно реакция распространяется на соседние ткани и по мере развития приобретает системный характер, охватывая весь организм в целом.

— Антибиотики не убивают COVID-19. Прием антибиотиков с первых дней проявления заболевания приводит к развитию осложнений и тяжелому течению заболевания, — отметил Глебов. — Если проще: внутри нас живут бактерии, которые привыкают к принимаемым нами антибиотикам, и в случае, если они подключатся к развившейся у вас вирусной пневмонии (которая не лечится антибиотиками), они в дальнейшем будут неэффективны! На данный момент идут изучения и споры только вокруг препарата «Азитромицин», и сейчас он есть в рекомендациях, так как имеет иммуносупрессирующие свойства.









Глеб Глебов работает в ковид-госпитале в селе Зубово с самого его открытия. С приходом второй волны коронавируса Глеб ведет свой блог, где рассказывает людям все, что нужно знать об инфекции: что делать, если заболел, стоит ли сразу бежать на КТ, как лечиться, пока ждете назначения вашего врача, и многое другое.

Ранее Глеб Глебов рассказал, почему при лечении коронавируса необходимо принимать антикоагулянты. Кроме того в Башкирии ректор БГМУ назвал коронавирус санитаром, включающим людей в естественный отбор





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: docglebov / Instagram.com