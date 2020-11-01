В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 95 человек: данные за 1 ноября

Коронавирус в Башкирии | 01 ноя 2020 | 12:48

В Башкирии число больных коронавирусом выросло на 95 человек. Об этом сообщили в администрации главы региона.







Так, по данным на 12:00 часов 1 ноября, нарастающим итогом зарегистрировано 10 тысяч 863 случая заболевания. За весь период пандемии вылечились от смертельной болезни 9 тысяч 877 пациентов (122 – за минувшие сутки). На данный момент лечение проходят 932 пациента. Также известно о новом случае смерти от COVID-19 – теперь количество умерших составляет 54 человека.



Напомним, вчера, 31 октября, число подтвержденных диагнозов составило 90, и также за сутки скончался один пациент.



Ранее, врач ковид-госпиталя в Уфе Глеб Глебов рассказал, как не нужно лечить коронавирусную инфекцию. Он прокомментировал распространенные в Сети советы и перечислил таблетки, от которых течение болезни может осложниться.





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