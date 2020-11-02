Врач уфимского ковид-госпиталя Глеб Глебов считает, что нужно сделать 3 вещи, чтобы победить коронавирус

Коронавирус в Башкирии | 02 ноя 2020 | 09:46

Врач COVID-госпиталя из Уфы Глеб Глебов рассказал, чтобы победить коронавирус, нужно соблюдать несколько правил.







Первое — это организовать еженедельное обязательное онлайн-обучение по схемам лечения и современным тенденциям первичного медицинского звена. Второе — установить в каждом районе города мобильные пункты по взятию мазков, в которые можно привлечь студентов, предварительно обеспечив их СИЗами. Глебов предлагает, что надо им платить хотя бы минимальный оклад. Также нужно начать бесплатный забор крови на антитела, так как начиная с 7 суток течение болезни это более достоверный метод.



Третье, что нужно сделать, — выдать бесплатные лекарства заболевшим COVID-19 при амбулаторном лечении, исходя из их состояния, сопутствующих заболеваний, противопоказаний.

— Так как не хватает мощностей компьютерных томографов в бюджетных учреждениях здравоохранения, проводить КТ бесплатно в частных клиниках, компенсируя им из программы государственных гарантий ОМС. Также нужно создать онлайн — консультационный центр, куда люди могли бы скидывать анализы и получать компетентную консультацию при легком течении заболевания, — говорит Глебов.









Глеб Глебов работает в ковид-госпитале в селе Зубово с самого его открытия. С приходом второй волны коронавируса Глеб ведет свой блог, где рассказывает людям всё, что нужно знать об инфекции: что делать, если заболел, стоит ли сразу бежать на КТ, как лечиться, пока ждете назначения вашего врача.

Ранее врач рассказал о том, какие препараты могут помочь в лечении COVID-19, а какие только сильнее навредят. Он прокомментировал распространенные в Сети советы и перечислил таблетки, от которых течение болезни может осложниться.





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Фото: docglebov / Instagram.com