Врач уфимского ковид-госпиталя Глеб Глебов считает, что нужно сделать 3 вещи, чтобы победить коронавирус
Коронавирус в Башкирии | 02 ноя 2020 | 09:46
Врач COVID-госпиталя из Уфы Глеб Глебов рассказал, чтобы победить коронавирус, нужно соблюдать несколько правил.
Первое — это организовать еженедельное обязательное онлайн-обучение по схемам лечения и современным тенденциям первичного медицинского звена. Второе — установить в каждом районе города мобильные пункты по взятию мазков, в которые можно привлечь студентов, предварительно обеспечив их СИЗами. Глебов предлагает, что надо им платить хотя бы минимальный оклад. Также нужно начать бесплатный забор крови на антитела, так как начиная с 7 суток течение болезни это более достоверный метод.
Третье, что нужно сделать, — выдать бесплатные лекарства заболевшим COVID-19 при амбулаторном лечении, исходя из их состояния, сопутствующих заболеваний, противопоказаний.
Ранее врач рассказал о том, какие препараты могут помочь в лечении COVID-19, а какие только сильнее навредят. Он прокомментировал распространенные в Сети советы и перечислил таблетки, от которых течение болезни может осложниться.