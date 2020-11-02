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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 93 человека: данные за 2 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 93 человека: данные за 2 ноября

Коронавирус в Башкирии | 02 ноя 2020 | 10:18

В Башкирии зарегистрировано еще 93 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в Правительстве РБ. По его словам, общее число инфицированных достигло отметки в 10 956 человек.



Большинству из них удалось выздороветь, заявил глава ведомства.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии:

«На стационарном лечении 226 человек. В тяжелом состоянии - 93, два пациента на ИВЛ. Всего выписано более 90% человек, из числа заболевших»

Новых летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано, отметил Забелин. От коронавируса за все время пандемии скончалось 54 человека. У всех пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания: чаще всего проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее, врач уфимского ковид-госпиталя Глеб Глебов предложил три правила, которые могут помочь победить коронавирус.

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Источник: bash.news

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