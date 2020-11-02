Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии ужесточат показания к стационарному лечению: будут лечиться только тяжелые больные

В Башкирии ужесточат показания к стационарному лечению: будут лечиться только тяжелые больные

В Башкирии ужесточат показания к стационарному лечению: будут лечиться только тяжелые больные

| 02 ноя 2020 | 10:46

Сегодня, 2 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил министру здравоохранения Максиму Забелину проработать вопрос ужесточения показаний к стационарному лечению.



— По разным оценкам у нас от 10 до 30% тех, кто находится в стационарах, вполне могли получить лечение амбулаторно. Тем более есть решение президента о том, что, если человек лечится от коронавируса амбулаторно, имеет право на получение бесплатных лекарств. С главврачами отрабатывайте, чтобы у нас коечный фонд не был занят теми, кому это не нужно на самом деле, только тяжелые больные, — сказал Радий Хабиров.


Напомним, ранее в Минздраве Башкирии рассказали, что на дому будут лечиться пациенты с легкой формой заболевания и средней формой без факторов риска. В стационар буду поступать только «среднетяжелые» и «тяжелые» пациенты. В Башкирии за последние сутки коронавирусом заразились 93 человека.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: