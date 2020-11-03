В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 95 человек: данные за 3 ноября

Коронавирус в Башкирии | 03 ноя 2020 | 10:44

За минувшие сутки еще 95 человек в Башкирии заразились коронавирусом. Теперь общее число инфицированных — 11 051 человек.



Об этом рассказала заместитель председателя Роспотребнадзора региона Галина Пермина сегодня, 3 ноября, на оперативке в мэрии города. По ее словам, также идет сезонный рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией.







— В Уфе коронавирусом заражены 4343 человека, также по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость пневмонией выросла на 2%. Вирус гриппа не обнаружен, началась вакцинация, — сообщила представитель управления.



Ранее сообщалось о том, что на портале правовой информации Башкирии опубликованы изменения, внесенные в указ Главы Башкирии о режиме повышенной готовности.





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