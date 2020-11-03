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Минздрав Башкирии: в аптеках республики нет дефицита антибиотиков

Минздрав Башкирии: в аптеках республики нет дефицита антибиотиков

| 03 ноя 2020 | 15:31

Сегодня, 3 ноября, прошел брифинг Министерства здравоохранения РБ по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и текущей ситуации в регионе.



В конференции приняли участие: глава ведомства Максим Забелин, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева. После оперативной информации министр здравоохранения по традиции ответил на волнующие граждан вопросы. Жители Башкирии по-прежнему волнуются о том, чтобы в аптеках были антибиотики. Максим Забелин заявил, что дефицита лекарств больше нет.

— В настоящий момент в сетях ГУП «Башфармации» антибиотики имеются в наличии. Их отпуск осуществляется в соответствии с установленным регламентом – при наличии рецепта от врача. В других аптеках то же самое – имеются необходимые лекарственные препараты. Перебои, которые возникли на прошлой неделе, были связаны с несовершенной системой маркировки лекарственных препаратов. В данный момент дефицит уменьшается, — заключил Максим Забелин.


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии льготники и амбулаторные пациенты бесплатно получат лекарства от коронавируса

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Источник: proural.info

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