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В Минздраве Башкирии рассказали о количестве зараженных коронавирусом в городах и районах

В Минздраве Башкирии рассказали о количестве зараженных коронавирусом в городах и районах

Коронавирус в Башкирии | 03 ноя 2020 | 15:37

Сегодня, 3 ноября, прошёл брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. Министр здравоохранения Максим Забелин представил данные заболевших Covid-19 по районам.

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом.



Большинство зарегистрировано с столице республики. На 3 ноября прирост в Уфе составил 40 ковид-пациентов. В Туймазинском районе подтвердилось 15 заболевших, в Янаульском — восемь, в Дуванском и Учалинском районах — по шесть. Следом идёт Мечетлинский район, где выявлено четыре пациента с коронавирусом. Альшеевский, Аскинский, Болтачевский районы и Нефтекамск представили данные о двух заболевших.

В Баймакском, Белорецком, Караидельском, Кигинском, Миякинском, Хайбуллинском районах, а также в Октябрьском и Салавате подтверждено по одному пациенту.

Отметим, что Максим Забелин не сообщил о новых летальных исходах от коронавируса за прошедшие сутки, однако портал «Стопокоронавирус.рф» опубликовал данные об одном погибшем в республике.


Ранее в Минздраве сообщили, что дефицита антибиотиков в аптеках республики нет. Их отпуск осуществляется в соответствии с установленным регламентом – при наличии рецепта от врача.

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Источник: mkset.ru

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