Медики Башкирии недовольны приказом Минздрава устанавливающим семидневную рабочую неделю

| 03 ноя 2020 | 18:58

Профсоюз медработников Башкирии прокомментировал приказ Минздрава Башкирии, устанавливающий для врачей семидневку. В организации призвали соблюдать предписания Трудового кодекса, в соответствии с которыми работникам полагается отдых. Свою позицию профсоюз выразил сегодня, 3 ноября.







— В профсоюз стали поступать обращения о защите трудовых прав его членов, — рассказали в организации. — Медики амбулаторного звена работают сверхурочно, более чем по 9 часов в день. Но согласно ТК работа в выходные дни — это нарушение прав работников.



В профсоюзе отметили, что понимают, чем вызвано появление такого приказа Минздрава, однако призвали разработать режим отдыха для врачей.

— Конечно, в условиях эпидемии данная мера направлена на расширение доступности медицинской помощи населению. Но при реализации приказа регионального Минздрава администрации поликлиник должны руководствоваться Трудовым кодексом: продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, а работа в выходные дни должна оплачиваться в двойном размере, — считают в профсоюзе. — В противном случае мы получим рост недовольства в трудовых коллективах, обращения в надзорные органы, новую волну проверок и штрафных санкций в отношении медорганизаций республики. Это не говоря уже о росте заболеваемости медиков, они сегодня работают с запредельными нагрузками и имеют право на отдых.

Ранее руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин опроверг информацию о том, что в республиканских аптеках отсутствуют антибиотики.





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