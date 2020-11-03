Медики Башкирии недовольны приказом Минздрава устанавливающим семидневную рабочую неделю
| 03 ноя 2020 | 18:58
Профсоюз медработников Башкирии прокомментировал приказ Минздрава Башкирии, устанавливающий для врачей семидневку. В организации призвали соблюдать предписания Трудового кодекса, в соответствии с которыми работникам полагается отдых. Свою позицию профсоюз выразил сегодня, 3 ноября.
— В профсоюз стали поступать обращения о защите трудовых прав его членов, — рассказали в организации. — Медики амбулаторного звена работают сверхурочно, более чем по 9 часов в день. Но согласно ТК работа в выходные дни — это нарушение прав работников.
В профсоюзе отметили, что понимают, чем вызвано появление такого приказа Минздрава, однако призвали разработать режим отдыха для врачей.
Ранее руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин опроверг информацию о том, что в республиканских аптеках отсутствуют антибиотики.