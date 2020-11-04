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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 97 человек: данные за 4 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 97 человек: данные за 4 ноября

Коронавирус в Башкирии | 04 ноя 2020 | 12:03

За последние сутки в Башкирии подтвердились еще 97 случаев заражения новой короновирусной инфекцией.

По данным Администрации Главы РБ, на 11 часов 4 ноября в регионе всего 11148 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 10302 человека (208 – за последние сутки).



Под наблюдением врачей 790 человек: 261 – проходят в стационарах, 529 переносят болезнь в легкой форме. Число умерших увеличилось на 1 и составляет на сегодня 56 человек.

Ранее, в Минздраве Башкирии рассказали о количестве зараженных коронавирусом в городах и районах. Большинство зарегистрировано с столице республики. На 3 ноября прирост в Уфе составил 40 ковид-пациентов.

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Источник: gtrk.tv

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