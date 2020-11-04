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Видео с разбросанными на полу трупами в морге Уфы является фейком - Минздрав Башкирии

Видео с разбросанными на полу трупами в морге Уфы является фейком - Минздрав Башкирии

Уфа | 04 ноя 2020 | 17:22

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин опроверг подлинность видеозаписи, сделанной якобы в уфимском морге.

В соцсети Twitter появилось видео с сообщение, что запись сделано «в уфимском морге (но это не точно)». На кадрах изображены «вскрытые» тела, лежащие прямо на полу.



- Видеокадры, размещенные пользователем Двач в Twitter, внимательно изучены. Судя по элементам пола и расположения коридоров, акцента говорящих и элементов фамилии, медицинская организация не относится к системе здравоохранения Республики Башкортостан, персонал не может быть определен как сотрудники уфимских паталогоанатомических отделений, - цитирует главу ведомства «Башинформ».

Также Максим Забелин отметил, что сотрудники морга проводят паталогоанатомические исследования только в анатомических залах, идентифицируя тела и помещая их потом в специальные транспортировочные мешки.


Ранее в Минздраве Башкирии опровергли дефицит антибиотиков в аптеках республики.

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Источник: www.sobkor02.ru

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