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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 96 человек: данные за 5 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 96 человек: данные за 5 ноября

| 05 ноя 2020 | 11:10

Администрация главы Башкирии проинформировала о ситуации с распространением коронавируса. Данные предоставлены на 10:00 5 ноября. Всего, по информации пресс-службы администрации, число заболевших достигло 11 244 человека. За сутки количество носителей увеличилось на 96 человек.



Лечатся от COVID-19 сейчас 863 человека, из их 260 находятся в стационарах, а еще 603 переносят заболевания в легкой форме, лечась амбулаторно. Сообщается также об увеличении числа умерших. За сутки от коронавируса скончался еще один человек. Всего зарегистрировано 57 жертв опасной болезни.

Выздоровевшими, по предоставленным данным, считаются 10324 человека, 22 – за последние сутки.

Ранее Роспотребнадзор объяснил отличия коронавируса от простудных заболеваний.

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Источник: gorobzor.ru

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