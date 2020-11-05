В Башкирии усилили контроль в связи со вспышкой птичьего гриппа на границе республики

| 05 ноя 2020 | 14:58

В приграничных с Башкирией зонах Татарстана, а также в Челябинской области зарегистрированы вспышки птичьего гриппа﻿. В связи с этим в Салаватском районе и в целом по северо-востоку Башкирии усилен ветеринарный контроль за продажей птицы.







Как сообщает местная газета «На земле Салавата» со ссылкой на начальника районной ветеринарной станции Тимура Камалетдинова, вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на крупных птицефабриках. В Башкортостане пока случаев заражения домашней птицы этой опасной инфекцией не обнаружено, но контроль усилен.



Сейчас ведется мониторинг продажи птицепродукции, пресекается несанкционированная продажа живой птицы. Населению рекомендуют ограничить свободный выгул водоплавающих птиц в водоемах, содержать их только во дворе.



Ранее сообщалось, что видео с разбросанными на полу трупами в морге Уфы является фейком. Дать комментарий поспешили в Минздраве Башкирии





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