В Башкирии коечный фонд для лечения больных коронавирусом сократился за неделю почти в два раза

| 05 ноя 2020 | 20:44

В Башкирии по данным на 5 ноября свободный коечный фонд для лечения больных коронавирусом составляет всего 14,5% при нормативе в 50%. Буквально неделю назад, 30 октября, этот показатель был почти в два раза больше - 27,1%.







Как сообщили в Минздраве, в больницах республики лежат 260 ковид-положительных пациентов, 16 из них находятся в тяжелом состоянии, а трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



Сейчас в Стерлитамаке строится новый инфекционный центр для жителей с коронавирусной инфекцией. Его планируют открыть для приема больных уже 1 декабря. За счет этого медучреждения планируется нарастить коечный фонд. По словам премьер-министра Башкирии Андря Назарова, при максимальной нагрузке лечебница сможет вместить 382 пациента.



По состоянию на 5 ноября, в Башкирии подтверждено 11 244 случаев коронавируса, выздоровели 10 324 человек и умерло 57.



Ранее сообщалось о том, что в приграничных с Башкирией зонах Татарстана, а также в Челябинской области зарегистрированы вспышки птичьего гриппа﻿. В связи с этим в Салаватском районе и в целом по северо-востоку Башкирии усилен ветеринарный контроль за продажей птицы.





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