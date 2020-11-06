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Третий день подряд в Башкирии регистрируется смерть от коронавируса

Третий день подряд в Башкирии регистрируется смерть от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 06 ноя 2020 | 11:57

В Башкирии третий день подряд регистрируется смерть от коронавирусной инфекции. С начала пандемии от COVID-19 умерло уже 58 человек, сообщила 6 ноября пресс-служба администрации главы республики.



В регионе также подтвердилось рекордное количество новых случаев коронавируса с начала лета – 99 человек. Последний раз больше было только 5 июня, тогда за сутки инфекцию диагностировали 119 жителям. Всего в Башкирии заразилось 11343 человека.

Количество выздоровевших тоже растет. За минувшие 24 часа, по официальным данным, был выписан 201 человек, переболевший ковидом (за все время – 10 525).

На лечении остаются 760 человек: 266 лежат в больницах, 494 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома.

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии коечный фонд для лечения больных коронавирусом сократился за неделю почти в два раза. Как сообщили в Минздраве, в больницах республики лежат 260 ковид-положительных пациентов, 16 из них находятся в тяжелом состоянии, а трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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