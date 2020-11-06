В Уфе из РКБ им. Куватова уволилась врач Римма Камалова, которая первая рассказала о вспышке коронавируса
Уфа | 06 ноя 2020 | 21:14
Врач РКБ имени Куватова, которая первая рассказала о вспышке коронавируса в медучреждении, уволилась с должности. Римма Камалова написала заявление по собственному желанию, потому что ее отделение ревматологии внезапно закрыли. Теперь пациентов с тяжелыми заболеваниями будут принимать в только что созданном Республиканском ревмоцентре.
Однако, по словам медика, ее отделение, где она была заведующей многие годы, существовал более 40 лет: все функции выполнялись в том же объеме. Римма Камалова уточнила, что ее место заняла собственная ученица, которую она воспитала с ординатуры, Гульшат Фатхуллина.
— Это потому, что врачи, которые работают в инфекционном госпитале, который создали там, ходят по всей больнице и заражают пациентов. Стыдно в глаза смотреть им, думаешь, что хорошо их полечишь, а тут на тебе. Творится черт знает что, работать некому. Врачи после восьмичасовой вахты идут домой и в отделение, разносят инфекцию, — утверждает Римма Галимовна.