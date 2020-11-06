В Уфе из РКБ им. Куватова уволилась врач Римма Камалова, которая первая рассказала о вспышке коронавируса

Уфа | 06 ноя 2020 | 21:14

Врач РКБ имени Куватова, которая первая рассказала о вспышке коронавируса в медучреждении, уволилась с должности. Римма Камалова написала заявление по собственному желанию, потому что ее отделение ревматологии внезапно закрыли. Теперь пациентов с тяжелыми заболеваниями будут принимать в только что созданном Республиканском ревмоцентре.







Однако, по словам медика, ее отделение, где она была заведующей многие годы, существовал более 40 лет: все функции выполнялись в том же объеме. Римма Камалова уточнила, что ее место заняла собственная ученица, которую она воспитала с ординатуры, Гульшат Фатхуллина.

— Думали, думали, как от меня избавиться, и вот. Назначили одного руководителя без завотделения, ею стала моя ученица, подсидела меня. Мне было очень неприятно, что свой коллектив повел себя таким образом. Я ей прямо сказала при всех, что она подлая, — рассказывает Камалова. — Моей должности больше нет, и ставки нет, кем я должна была там остаться. Я свое отработала, целый 41 год. Это по желанию Минздрава уж было.









По словам медика, нынешний главврач РКБ Шамиль Булатов отпустил ее с должности с большим удовольствием, даже не дождавшись заявления. Также Камалова добавила, что в нынешнее время работать в республиканской больнице стало невыносимо: кладут пациентов без коронавируса, а они заражаются уже на 4–5-е сутки.

— Это потому, что врачи, которые работают в инфекционном госпитале, который создали там, ходят по всей больнице и заражают пациентов. Стыдно в глаза смотреть им, думаешь, что хорошо их полечишь, а тут на тебе. Творится черт знает что, работать некому. Врачи после восьмичасовой вахты идут домой и в отделение, разносят инфекцию, — утверждает Римма Галимовна.





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Фото: Римма Камалова / Facebook.com