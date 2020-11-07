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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 103 человека: данные на 7 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 103 человека: данные на 7 ноября

Коронавирус в Башкирии | 07 ноя 2020 | 13:37

За последние сутки число жертв новой коронавирусной инфекции в Башкирии увеличилось на одного человека – до 59, подтверждено 103 новых случая инфицирования. Актуальные на 7 ноября данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.



Всего с начала пандемии медики зарегистрировали 11 446 случаев инфицирования новым коронавирусом. За это же время вылечились 10 789 пациента, из них 273 – только за последние сутки.

Таким образом, сейчас в республике, по данным сайта, не менее 598 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напомним, накануне, 6 ноября, региональный минздрав сообщал о 99 новых случаях заболевания, на лечении находились 760 человек.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1" рассказала, где чаще всего заражаются люди коронавирусом.

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Источник: ufa.aif.ru

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