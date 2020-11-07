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В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 296 человек

В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 296 человек

| 07 ноя 2020 | 14:48

За минувшие сутки Минздрав Башкирии зафиксировал в республике 296 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией.



Также ведомство привело сводку коронавируса на 7 ноября. Всего заболевших в Башкирии — 114446 человек, из них на стацонарном лечении находятся 259 человек (в тяжелом состоянии — 14, на ИВЛ — 3), а на амбулаторном — 452. За сутки выписаны 151 человек с коронавирусом. с пневмонией — 279.

Напомним, также сегодня тало известно о смерти жителя Дюртилинского района, Которая стала 59 по счёту для Башкирии.

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 103 человека: данные на 7 ноября

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Ранее сообщалось о том, что в Уфе из РКБ им. Куватова уволилась врач Римма Камалова, которая первая рассказала о вспышке коронавируса. Врач написала заявление по собственному желанию, потому что ее отделение ревматологии внезапно закрыли

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Источник: mkset.ru

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