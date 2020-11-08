Глеб Глебов рассказал, что делать если при коронавирусе пропали обоняние и вкус

Коронавирус в Башкирии | 08 ноя 2020 | 13:09

Глеб Глебов, врач-инфекционист из нового ковид-госпиталя в Зубово рассказал про лечение инфекции. Любопытный пост медик опубликовал на своей странице в социальной сети и отметил, что публикация носит информационный характер.







Глеб Глебов попытался предостеречь болеющих коронавирусом от основных ошибок. По словам врача, в случае потери запахов и вкусов паниковать не стоит. В большинстве случаев это значит, что болезнь пройдёт в лёгкой форме. Также не стоит «пробуждать» каналы восприятия — нельзя дышать над спиртовыми растворами, эфирными маслами, так как это может только навредить слизистой.



Конечно, Глеб Глебов предостерёг от самолечения.

- Если инфузионная терапия не направлена на лечение ваших сопутствующих заболеваний, то она скорее вам навредит при этом заболевании, так как будет вызывать дополнительный отек легочных тканей и головного мозга.

- Также прием множества антибиотиков убивает микрофлору нашего кишечника, что приводит к несвойственному в нормальном состоянии усваиванию сахаров. Так что ещё одна рекомендация: в процессе заболевания и реабилитации следует ограничить приём сладкого, объяснять, чем опасен повышенный сахар в крови не буду, итак всем понятно.









Также врач отметил, что после заболевания коронавирусом стоит ограничить потребление сахара. Из-за поражения сосудов поджелудочной железы и приёма огромного количества препаратов и антибиотиков у пациентов наблюдается повышение сахара в крови. Поэтому дополнительная нагрузка может быть опасной.

Ранее врач рассказал об основной опасности коронавирусной инфекции. Как объяснил Глеб Глебов в своих соцсетях, у коронавируса есть две патологии, получившие название брадикининового и цитокинового шторма.





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