Глеб Глебов рассказал, что делать если при коронавирусе пропали обоняние и вкус
Коронавирус в Башкирии | 08 ноя 2020 | 13:09
Глеб Глебов, врач-инфекционист из нового ковид-госпиталя в Зубово рассказал про лечение инфекции. Любопытный пост медик опубликовал на своей странице в социальной сети и отметил, что публикация носит информационный характер.
Глеб Глебов попытался предостеречь болеющих коронавирусом от основных ошибок. По словам врача, в случае потери запахов и вкусов паниковать не стоит. В большинстве случаев это значит, что болезнь пройдёт в лёгкой форме. Также не стоит «пробуждать» каналы восприятия — нельзя дышать над спиртовыми растворами, эфирными маслами, так как это может только навредить слизистой.
Конечно, Глеб Глебов предостерёг от самолечения.
Глеб Глебов:
Ранее врач рассказал об основной опасности коронавирусной инфекции. Как объяснил Глеб Глебов в своих соцсетях, у коронавируса есть две патологии, получившие название брадикининового и цитокинового шторма.