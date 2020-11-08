Минздрав России утвердил новые правила лечения пациентов с COVID-19 дома

Коронавирус в Башкирии | 08 ноя 2020 | 16:15

Минздрав утвердил новые правила лечения пациентов с COVID-19 дома, передает «Парламентская газета» со ссылкой на приказ. Теперь при таком лечении будут учитываться бытовые условия, в частности, важным станет наличие отдельной комнаты и согласие на соблюдение всех медицинских предписаний.







Сообщается, что согласно изменениям, которые вступили в силу 8 ноября, при решении лечить пациента дома будут учитываться бытовые условия. При этом заболевшего могут перевести на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста.



Врачи обязаны информировать лечащихся на дому о необходимости вызывать медиков при плохом самочувствии. А если человек живет дома не один, то остальным жителям дома врачи будут рассказывать о необходимости проживания в другом помещении. Также им будут выдавать методички по уходу за больными.

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