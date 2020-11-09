В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 106 человек: данные на 9 ноября

Коронавирус в Башкирии | 09 ноя 2020 | 10:20

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Башкирии за сутки выросло на 106, до 11653. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.







По словам министра, в Башкирии темп прироста заболеваемости COVID-19 составил 0,9%. Коэффициент распространенности в регионе составил 1.



В настоящее время на стационарном лечении в Башкирии находятся 262 человека средней и тяжелой степени тяжести.



Уровень смертности пациентов с коронавирусом в Башкирии составляет 0,5%. С начала пандемии в Башкирии скончался 61 человек.



Одновременно каждый день в республике фиксируется несколько десятков больных внебольничной пневмонией.

- На сегодняшний день в Башкирии насчитывается 5000 коек инфекционного профиля. Из них в настоящее время занято 79%, - рассказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

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