В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 106 человек: данные на 9 ноября

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Башкирии за сутки выросло на 106, до 11653. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.
По словам министра, в Башкирии темп прироста заболеваемости COVID-19 составил 0,9%. Коэффициент распространенности в регионе составил 1.
В настоящее время на стационарном лечении в Башкирии находятся 262 человека средней и тяжелой степени тяжести.
Уровень смертности пациентов с коронавирусом в Башкирии составляет 0,5%. С начала пандемии в Башкирии скончался 61 человек.
Одновременно каждый день в республике фиксируется несколько десятков больных внебольничной пневмонией.