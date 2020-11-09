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Бакалинский район попал в пятикилометровую зону по угрозе распространения птичьего гриппа

Бакалинский район попал в пятикилометровую зону по угрозе распространения птичьего гриппа

Бакалинский район | 09 ноя 2020 | 11:01

Бакалинский район Башкирии попал в пятикилометровую зону по угрозе распространения птичьего гриппа. Об этом 9 ноября на оперативном совещании в правительстве республики сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.



По его словам, в России довольно напряжённая обстановка по распространению птичьего гриппа. Он отметил, что им болеют все виды птиц, как сельскохозяйственные, так и дикие, и синатропные (воробьи, голуби, вороны). Летальный исход от этой инфекции составляет 100%. С начала года, как рассказал Фазрахманов, в стране зафиксировано 75 неблагополучных пунктов птиц по данному заболеванию в 11 регионах, для сравнения на сегодняшнюю дату в 2019 году было 5 пунктов в 3-ёх регионах. Вокруг Башкирии птичий грипп зафиксирован в Челябинской области и Татарстане.

Министр отметил, что если хотя бы в одном хозяйстве республики будет обнаружен птичий грипп, то на всю Башкирию будут наложены ограничения по вывозу любой продукции за пределы региона примерно на полгода.

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Ранее сообщалось, что в Башкирии усилен ветеринарный контроль из-за риска распространения птичьего гриппа.

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Источник: ufa.aif.ru

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