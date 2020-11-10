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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 105 человек: данные на 10 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 105 человек: данные на 10 ноября

Коронавирус в Башкирии | 10 ноя 2020 | 11:15

Администрация главы Башкирии сообщила, что за сутки в республике возросло количество носителей новой коронавирусной инфекции. За последние 24 часа зарегистрировано 105 новых случаев. По состоянию на 10:00 10 ноября известно о 11 758 заболевших. 



В пресс-службе администрации проинформировали, что увеличилось и число умерших от COVID-19. За сутки скончался еще один человек, всего число погибших от инфекции достигло 62 человек. 

На лечении остаются 764 человека: 289 – в стационарах, 475 переносят дома. Выздоровели 10932 человека, 92 – за последние сутки.

Хабиров ввел новые ограничения в Башкирии в связи с коронавирусом

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии введут ряд ограничений в работе торговых центров и кинотеатров. Как заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании, теперь в республике детям до 18 лет будет запрещен вход в торговые центры без сопровождения родителей или законных представителей

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Источник: gorobzor.ru

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