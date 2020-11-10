В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 105 человек: данные на 10 ноября

Администрация главы Башкирии сообщила, что за сутки в республике возросло количество носителей новой коронавирусной инфекции. За последние 24 часа зарегистрировано 105 новых случаев. По состоянию на 10:00 10 ноября известно о 11 758 заболевших.
В пресс-службе администрации проинформировали, что увеличилось и число умерших от COVID-19. За сутки скончался еще один человек, всего число погибших от инфекции достигло 62 человек.
На лечении остаются 764 человека: 289 – в стационарах, 475 переносят дома. Выздоровели 10932 человека, 92 – за последние сутки.