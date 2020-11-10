Коронавирус в Башкирии: статистика по районам на 10 ноября 2020 года

Коронавирус в Башкирии | 10 ноя 2020 | 16:09

Сегодня на брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин представил статистику заболевших.







Всего за минувшие сутки выявлено 105 пациентов. Большинство ковид-заражённых находится в Уфе. Там коронавирус подтвердился у 23 человек. В Туймазинском районе зарегистрировано 13 случаев, в городе Октябрьском — 13. Давлекановский район и Салават предоставили данные о семи пациентах. В Татышлинском районе коронавирусом заболели шесть человек, в Белебеевской и Учалинском районах — по пять.



По три новых случая зарегистрировано в Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Ишимбайском, Стерлибашевском районах, а также в Кумертау. В Чишминском, Мишкинском и Бураевском районах — по два пациента, в Архангельском, Бирском районах и Сибае — по одному.

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Напомним, с начала пандемии Covid-19 подтвердился у 11 758 жителей Башкирии. При этом зафиксировано 62 летальных исхода.