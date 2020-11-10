Ковид-больные в Башкирии получат бесплатные лекарства на дом

| 10 ноя 2020 | 16:30

Из федерального бюджета для Башкирии было выделено 151 миллион рублей. Как сообщалось ранее, деньги предназначены на приобретение лекарств для граждан, проходящих лечение от коронавирусной инфекции на дому. 10 ноября на еженедельном брифинге минздрава Максим Забелин рассказал, как граждане будут получать бесплатную помощь.







— Пациенты, проходящие лечение амбулаторно, будут обеспечены противовирусными, антикоагулянтными, повышающими иммунитет, а также противовоспалительными препаратами и антибиотиками, — сообщил министр здравоохранения.



Бесплатные лекарства будут доставлять по адресам медработники или волонтеры. Максим Забелин предупредил, что предварительный звонок пациентам не полагается, так заболевшие граждане должны находиться дома, соблюдая режим самоизоляции.

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