Как восстановить ЖКТ после неправильного лечения коронавируса: рекомендации врача

| 11 ноя 2020 | 10:05

Ставший популярным уфимский врач Глеб Глебов опубликовал в соцсетях пост про восстановление желудочно-кишечного тракта. Молодой мужчина работает в клинико-диагностическом инфекционном центре села Зубово и имеет большой опыт.







По словам мужчины, на амбулаторном лечении большинство жителей съело и вкололо в себя огромное количество антибиотиков и прочих веществ, не помогающих при лечении covid-19. Он посоветовал при болях в животе, тошноте, головной боли и диарее пройти УЗИ органов брюшной полости. Это нужно делать натощак, чтобы врачи могли посмотреть поджелудочную железу, ведь по словам Глеба Глебова, она может поражаться в первую очередь. Кроме того, необходимо сдать биохимический анализ крови.

— В первую очередь надо восстанавливать свою микрофлору. Благо препаратов для этого достаточно. Применяйте «Панкреатин», «Креон» и прочие аналоги для разгрузки поджелудочной, а так же спазмолитики. Для восстановления печени необходим «Карсил», «Эссенциале». Очень хорошо себя зарекомендовали «Гептрал», «Гептор». Не забывайте антикоагулянты на восстановление (по согласованию с доктором). Ограничивайте себя в сладком хотя бы на месяц после выздоровления. Температура 37°-37,5° может сохраняться на протяжении двух недель после выздоровления. Принимайте витамин Д3 в дозировке 5000 миллиграмм в сутки. Повторное КТ не стоит делать, если вы чувствуете улучшение. Процесс восстановления очень длительный, а томография – не лечебная процедура. Кашель может быть из-за проблем с ЖКТ, которая так же страдает при коронавирусе, — написал врач.

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Фото: социальные сети