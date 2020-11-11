Уфимский врач рассказал, как правильно сдавать анализы на коронавирус
| 11 ноя 2020 | 10:11
Уфимский врач-инфекционист Глеб Глебов, работающий в клинико-диагностическом инфекционном центре села Зубово, продолжает просвещать граждан республики по вопросам лечения новой коронавирусной инфекции. В рамках интервью для телеканала РБК он рассказал о важности своевременной диагностики заболевания. По словам специалиста, вирусу подвержены абсолютно все. Это не зависит от иммунитета. Течение болезни зависит от хронических заболеваний, от физиологических показаний человека, его возраста.
— У молодых людей и граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 85% случаев болезнь протекает без осложнений. Однако если человек попал на аппарат ИВЛ, вероятность благоприятного исхода составляет менее 5%. Чтобы этого не случилось необходимо вовремя лечиться, вовремя диагностироваться. Напомню, делать КТ легких целесообразно только на шестые сутки с момента появления симптомов заражения. Если нет одышки и высокой температуры, проходить эту процедуру не нужно. Тем более нет необходимости в повторном проведении КТ. Это вредно, — сказал врач.
Глеб Глебов настоятельно рекомендовал при первых тревожных симптомах – температуре, боли в спине, боли в груди, одышке, отсутствии вкуса и запаха – обязательно сделать мазок ПЦР (тест с выездом на дом – прим. ред.). Чтобы максимально сократить риски получения ложно-отрицательных результатов, нужно следить за тем, чтобы анализы были взяты правильно.
Ранее Глеб Глебов поделился информацией о том, как лечить COVID-19, а также своими взглядами на то, как должна проходить терапия. В социальных сетях специалист рассказывал, в каких случаях пациента обязаны госпитализировать и какие препараты назначаются при тяжелом течении заболевания.