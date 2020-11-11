Уфимский врач рассказал, как правильно сдавать анализы на коронавирус

| 11 ноя 2020 | 10:11

Уфимский врач-инфекционист Глеб Глебов, работающий в клинико-диагностическом инфекционном центре села Зубово, продолжает просвещать граждан республики по вопросам лечения новой коронавирусной инфекции. В рамках интервью для телеканала РБК он рассказал о важности своевременной диагностики заболевания. По словам специалиста, вирусу подвержены абсолютно все. Это не зависит от иммунитета. Течение болезни зависит от хронических заболеваний, от физиологических показаний человека, его возраста.







— У молодых людей и граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 85% случаев болезнь протекает без осложнений. Однако если человек попал на аппарат ИВЛ, вероятность благоприятного исхода составляет менее 5%. Чтобы этого не случилось необходимо вовремя лечиться, вовремя диагностироваться. Напомню, делать КТ легких целесообразно только на шестые сутки с момента появления симптомов заражения. Если нет одышки и высокой температуры, проходить эту процедуру не нужно. Тем более нет необходимости в повторном проведении КТ. Это вредно, — сказал врач.



Глеб Глебов настоятельно рекомендовал при первых тревожных симптомах – температуре, боли в спине, боли в груди, одышке, отсутствии вкуса и запаха – обязательно сделать мазок ПЦР (тест с выездом на дом – прим. ред.). Чтобы максимально сократить риски получения ложно-отрицательных результатов, нужно следить за тем, чтобы анализы были взяты правильно.

— Мазок ПЦР обязательно должен браться двумя разными тупферами – одним делается мазок из носа, другим с задней поверхности гортани. Не с внутренней поверхности щеки, не с языка, есть такое правило «до слез», это обязательное условие. На седьмые сутки заражения в крови человека начинают вырабатываться иммуноглобулины М, которые в простонародье называются антитела. Если пришли отрицательные анализы, но вы чувствуете, что болеете, через неделю нужно сдать кровь. Эти показатели более точны. Если в крови будут обнаружены антитела, то можно уверенно говорить о заражении коронавирусом. На 11 сутки в организме начинают вырабатываться иммуноглобулины G, это иммунитет к инфекции. Это хороший показатель. Коронавируса не нужно бояться, коронавируса нужно опасаться. Носить маску, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами гигиены, — объяснил врач.

— В настоящий момент все силы врачей направлены на лечение COVID-19, но на реабилитацию и изучение последствия заболевания пока нет времени. Хотя постепенно мы к этому придем. Для улучшения состояния рекомендую обязательно принимать витамины D. Однако необходимо помнить, что к реабилитации пациентов необходимо подходить строго индивидуально, — отметил доктор.









Также специалист подчеркнул важность прохождения реабилитации для уже вылечившихся пациентов. У многих граждан после выписки наблюдается повышенная температура, боли в почках и области грудной клетки. По словам врача, это происходит потому что новая коронавирусная инфекция поражает абсолютно все органы человеческого тела.

Ранее Глеб Глебов поделился информацией о том, как лечить COVID-19, а также своими взглядами на то, как должна проходить терапия. В социальных сетях специалист рассказывал, в каких случаях пациента обязаны госпитализировать и какие препараты назначаются при тяжелом течении заболевания.





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Фото: социальные сети