В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 113 человек: данные на 11 ноября

Коронавирус в Башкирии | 11 ноя 2020 | 12:16

В Башкирии за минувшие сутки подтвердились 113 случаев коронавируса – это очередной антирекорд за осенний период. Количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного, всего в республике 63 человека стали жертвами инфекции. По одной смерти фиксируется ежедневно последнюю неделю. Данные 11 ноября представили в пресс-службе администрации главы республики.







Общее число зараженных коронавирусом в Башкирии приближается к 12 тысячам – 11 871. Выздоровели за весь период 10 984 жителя, 52 – за последние сутки.



Активно сейчас болеют 824 человека, 300 из них лежат в больницах, а 524 – переносят болезнь в легкой форме.

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