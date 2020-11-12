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Главврач уфимской РКБ имени Куватова Шамиль Булатов заразился коронавирусом

Главврач уфимской РКБ имени Куватова Шамиль Булатов заразился коронавирусом

Уфа | 12 ноя 2020 | 11:00

Главный врач РКБ имени Куватова Шамиль Булатов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил сегодня, 12 ноября. Однако произошло порядка пары недель назад. Медик уже прошел курс лечения и торопится выйти на работу, ибо сейчас медучреждение работает и в качестве инфекционного госпиталя, где лечат ковидников.



— Сейчас жду результаты анализа ПЦР, если будет отрицательный, то завтра выхожу на работу, — отметил руководитель республиканской больницы.

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В августе стало известно, что 190 работников РКБ переболели коронавирусом. В октябре Роспотребнадзор выявил в медучреждении новые нарушения по коронавирусу. А недавно мы рассказывали, что врач РКБ имени Куватова, которая первая рассказала о вспышке коронавируса в медучреждении, уволилась с должности. Римма Камалова написала заявление по собственному желанию, потому что ее отделение ревматологии внезапно закрыли.

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Источник: ufa1.ru
Фото: instagram.com / bulatov_shamil1970

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