Главврач уфимской РКБ имени Куватова Шамиль Булатов заразился коронавирусом

Главный врач РКБ имени Куватова Шамиль Булатов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил сегодня, 12 ноября. Однако произошло порядка пары недель назад. Медик уже прошел курс лечения и торопится выйти на работу, ибо сейчас медучреждение работает и в качестве инфекционного госпиталя, где лечат ковидников.
— Сейчас жду результаты анализа ПЦР, если будет отрицательный, то завтра выхожу на работу, — отметил руководитель республиканской больницы.
В августе стало известно, что 190 работников РКБ переболели коронавирусом. В октябре Роспотребнадзор выявил в медучреждении новые нарушения по коронавирусу. А недавно мы рассказывали, что врач РКБ имени Куватова, которая первая рассказала о вспышке коронавируса в медучреждении, уволилась с должности. Римма Камалова написала заявление по собственному желанию, потому что ее отделение ревматологии внезапно закрыли.