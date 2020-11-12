В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 110 человек: данные на 12 ноября

Коронавирус в Башкирии | 12 ноя 2020 | 11:09

110 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба главы региона.







По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было зарегистрировано 11 981 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 11 011 человек, в том числе 27 человек за минувшие 24 часа.



Отмечается, что в больницах продолжают лечение 285 пациентов, а 621 человек лечится на дому. Сообщается, что за сутки скончался один пациент с COVID-19. Всего в регионе умерли 64 таких пациента.

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