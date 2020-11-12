Минздрав России дал регионам новые рекомендации по борьбе с коронавирусом

| 12 ноя 2020 | 22:48

Регионам рекомендовали организовать круглосуточные амбулаторные центры диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписали в Министерстве здравоохранения России.





«Организовать взаимодействие центров с медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. При этом все амбулаторные центры должны быть оснащены транспортом для доставки пациентов и медицинских работников.



Центры будут создавать на базе медицинских организаций в отдельном здании. Главное условие — там должен быть кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Также должно быть разделение на чистую и грязную зоны, между которыми фильтр для надевания и снятия СИЗ.









В указе министерства есть еще несколько рекомендаций. Они касаются медработников и системы здравоохранения:- Медицинскую помощь можно оказать с применением телемедицинских технологий. Такую помощь могут получить граждане с положительным тестом на коронавирус, чье состояние позволяет лечиться дома;- Появятся общепрофильные выездные бригады скорой помощи. Они будут направляться к людям с симптомами ОРВИ, с внебольничной пневмонией и с диагностированным коронавирусом;- Студентов медицинских вузов старше третьего курса можно привлечь для работы с коронавирусом. Они могут начать работать медсестрами или медбратьями, а также фельдшерами.

Тем временем в Башкирии увеличивается количество заболевших от коронавируса. Так стало известно о том, что от коронавируса за последние сутки скончался еще один человек. Также сообщалось, что в Башкирии жертв коронавируса будут хоронить в стеклянных гробах.





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