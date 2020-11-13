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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 115 человек: данные на 13 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 115 человек: данные на 13 ноября

Коронавирус в Башкирии | 13 ноя 2020 | 13:05

В Башкирии количество заболевших covid-19 превысило 12 тысяч человек. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки еще 115 человек заразились новой инфекцией. Общее число зараженных достигло отметки в 12 096 человек. 



За все время пандемии болезнь побороли более 11,1 тысяч человек. Только за прошедшие 24 часа из больниц было выписано 45 пациентов.

Увеличился также показатель смертности. За сутки зарегистрировано еще одна смерть от covid-19. Общее число летальных случаев на сегодняшний день составляет 65 человек. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии жертв коронавируса будут хоронить в стеклянных гробах.

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Источник: bash.news

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